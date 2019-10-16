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Киев "расцвел": сети разгневало фото еще одного дома-монстра рядом с Майданом

среда, 16 октября 2019, 22:06
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После скандала со строительством нового этажа на крыше здания на Майдане Независимости в Киеве в сети показали фото еще одного дома-монстра.

Снимок опубликовала на своей странице в Facebook киевлянка Оксана Пурик.

"Небольшая такая двухэтажная надстройка... Улица Прорезная, 19 Б", - говорится в подписи к фото.

"Офигеть. Там фундаменты не те, чтоб принять массу", "Балконы - это вчерашний день", "Ломать за счёт застройщика. И чем быстрее, тем лучше", "Ого! оборзели совсем", "Изуродовали город, как могли", - пишут комментаторы.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве разгорелся скандал вокруг надстройки на крыше дома, расположенного прямо на столичном Майдане по адресу улица Софиевская 1/2. В сети 16 октября появилось снятое с высоты видео, на котором хорошо видно, что происходит на месте строительства. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что данный дом не является памятником архитектуры, но находится на территории охранной зоны Софийского собора — памятника национального значения и памятника ЮНЕСКО. Пока что строительство остановили и даже вывезли кирпичи и доски, которые хранились у входа в подъезд, но надстройка осталась нетронутой..

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