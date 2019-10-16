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Что происходит со скандальной пристройкой на крыше в центре Киева: видео, снятое с высоты

среда, 16 октября 2019, 19:24
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Незаконная надстройка в Киеве на крыше одного из жилых домов на улице Софиевской, 1/2 все еще на месте, не смотря на заявление мэрии о сносе.

Об этом сообщает "Информатор".

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что дом на улице Софиевской, 1/2 не является памятником архитектуры, но находится на территории охранной зоны Софийского собора — памятника национального значения и памятника ЮНЕСКО.

Поэтому, городские службы с 29 августа 2019 пытались получить доступ к объекту, однако им его не предоставили.

16 октября на сайте КГГА опубликовали информацию о том, что именно в этот день начался демонтаж надстройки, якобы им занялось КП "Киевблагоустройство".

С помощью дрона удалось изучить место строительства с высоты птичьего полета и проверить действительно ли начался демонтаж.

На видео видно, что видимых изменений нет. Строительство действительно остановили и даже вывезли кирпичи и доски, которые хранились у входа в подъезд. Но надстройка осталась нетронутой. Никакого намека на демонтаж не было и нет.

Стоит заметить, что около дома все ещё дежурят общественные активисты, которые отказались представляться. Они сообщили, что следят за домом целый день и на крыше не было ни единого человека.

Как сообщал "Апостроф", что в среду, 18 сентября, в Киеве под Офисом президента на митинге инвесторов новостроек произошла потасовка.

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