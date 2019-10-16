В Киеве "герой парковки" устроил транспортный "коллапс": фото

15 октября в Киеве на улице Рижской водитель запарковался на троллейбусной стоянке, чем создал сложности для движения транспорта.

Об этом сообщает "Киев Оперативный" на странице в Facebook.

В сети появились фото автомобиля злоумышленника. Пассажиры и водитель автобуса возмущены поступком водителя.

"Пассажиры и водитель троллейбуса #19 передают привет герою парковки на #Skoda #ВА1474ВК, что припарковался в "кармашке" для троллейбусов на Рижской.

Как сообщал "Апостроф", 1 сентября, в Киеве "герой парковки" парализовал движение трамваев на улице Дмитриевской.

Также в Киеве мужчина пенсионного возраста устроил громкий публичный конфликт на улице с представителями патрульной полиции. Его пытались оштрафовать за неправильную парковку, однако он в ответ обвинил полицейских в вымогательстве.

Между тем, женщина-очевидец ДТП с троллейбусом в Киеве заявила, что с момента столкновения две патрульные машины полиции просто проехали мимо аварии и даже не остановились.