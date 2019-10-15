Полиция проводит в Киеве спецоперацию: в сети показали фото впечатляющего "улова"

Во вторник, 15 октября в Киеве в районе Севастопольской площади полицейские сумели конфисковать большую партию наркотических веществ.

Об этом рассказал администратор сообщества dtp.kiev.uaВлад Антонов у себя на странице в Facebook.

Он отметил, что задержать партию наркотиков правоохранителям удалось вследствие удачно проведенной длительной спецоперации.

Журналист описал товар, по его словам, там капсулы, порошок и другие вещества.

"Много наркоты на (Севастопольской): прямо сейчас, информация от подписчика. Спецоперация. Киев, Севастопольская площадь у Макдональдса, наркоконтроль, 5 часов стояли, открыли посылку, кульками порошок, капсулы и т.д.", - отметил Антонов.

Также он дал приблизительную оценку партии наркотиков, которую задержали правоохранители.

"На вид там миллионов на 50 (гривен), не меньше. Кульков пять килограмма по 3", - отметил журналист.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Днепре мужчина заснял на камеру, как избивал местных потребителей наркотических веществ, после чего слил видео в открытый доступ.