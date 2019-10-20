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Как ремонтируют Шулявский мост в Киеве: опубликованы яркие фото и видео

воскресенье, 20 октября 2019, 15:53
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Фото: DTP KIEV INFO

В Киеве полным ходом идет реконструкция Шулявского моста, из-за чего в городе было ограничено движение по проспекту Победы.

Об этом сообщает мэр столицы Виталий Кличко на своей странице в Facebook.

"Друзья! Прогон нового Шулявского моста уже установили над проспектом Победы. Голландские специалисты соединяют третий прогон с уже установленными. При возведении путепровода мы используем новейшие технологии, позволяющие в сжатые сроки осуществить масштабные работы. Движение транспорта по проспекту Победы откроем сегодня вечером (20 октября - ред.)", - написал он в социальной сети.

Также в Telegram-канале "DTP KIEV INFO" опубликовали фото строительства моста.

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Как ранее сообщал "Апостроф", Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал за искажение результатов тендера две компании, принимавшие участие в реконструкции Шулявского путепровода в Киеве.

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