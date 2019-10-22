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Появились фото густого тумана, который охватил Киев

вторник, 22 октября 2019, 11:27
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Туман в Киеве Фото: Апостроф

С утра во вторник, 22 октября, Киев окутал густой туман, зона видимости составляет всего 200-300 метров.

Фото природного явления предоставил корреспондент "Апострофа".

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Следует отметить, что синоптики прогнозируют туман в столице Украины до конца недели. Также он будет в центральных, южных, восточных областях. Видимость ожидается в радиусе 200-500 м, что означает 1 уровень опасности (желтый).

В пресс-службе КГГА тем временем рассказали о правилах поведения при таких условиях.

В частности, водителям рекомендуют во время управления автомобилем в тумане придерживаться следующих советов: двигаться на сниженной скорости движения; при наличии противотуманных фар включить их с ближним светом; держать безопасную дистанцию с другими авто; при остановке включать световую сигнализацию; избегать резких маневров.

Пешеходов и велосипедистов призывают использовать одежду со светоотражающими вставками.

Как сообщал "Апостроф", ранее синоптики заявили, что до конца недели по всей стране будут комфортные +16+20, но из-за накопленной в воздухе влаги и столкновений масс воздуха разной температуры в отдельных областях будет туман.

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