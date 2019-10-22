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Сухо и +24: октябрьское лето продлится еще неделю

Прогноз погоды на 22 - 26 октября

Адриан Радченко вторник, 22 октября 2019, 08:32
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Прогноз погоды на 22 - 26 октября Фото: Апостроф / Александр Гончаров

Бабье лето продлится еще как минимум неделю. До конца недели по всей стране будут комфортные +16-20, а в некоторых областях солнышко прогреет воздух и до +24. О прелестях погоды на неделю узнавал "Апостроф".

Согласно данным Укргидрометцентра, эта неделя будет солнечной, местами облачной, но бездождевой. Вместе с тем, синоптики предупреждают о густых туманах и чрезвычайной пожарной опасности.

Так, 22 октября в первой половине дня из-за тумана объявлен желтый уровень опасности. Видимость местами будет 200-500 метров.

Кроме того, 22-25 октября во большинства районов западных, северных, Черкасской, Кировоградской, Винницкой, Донецкой, Луганской, Запорожской и Одесской областей объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Что касается температурной картины, то во вторник, 22 октября, ожидается +20-23 на западе, +16-18 на севере и в Одесской области, +17-19 на востоке, в центре и на юге и +19-21 в Крыму.

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В среду, 23 октября, будет еще теплее. Практически по всей стране будет солнечная погода. Теплее всего будет в Закарпатской области (+22-24), а холоднее всего, если можно так выразиться, в Сумской, Черниговской и Ровенской областях (+18-20). В целом по стране будет +20-22.

Ночью ожидается от 6 на востоке до 10-12 на юго-западе и юге градусов тепла.

Небольшое похолодание ожидается в четверг, 24 октября. Теплая погода с температурой 20+ сохранится в юго-западных и южных областях. Авангардом будет Закарпатская область, где ожидается +22-24.

На остальной территории Украины ожидается от 15 до 19 градусов с отметкой "плюс". Холоднее всего будет в Черниговской и Сумской областях (+14-16).

Ночью на севере, востоке, а также в северо-западных и части центральных областей будет +6-9. На остальной территории ожидается +9-12.

Прогноз погоды на 22 октября
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Прогноз погоды на 23 октября
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Прогноз погоды на 24 октября
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Прогноз погоды на 25 октября
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Прогноз погоды на 26 октября
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В последний рабочий день недели, 25 октября, 20+ будет только в западных областях. На севере ожидается +14-16, в центре, на востоке и юге столбики термометров покажут +16-19.

На выходные, 26-27 октября, небо практически по всей стране затянет тучами. Но сохранится стабильная температура. Традиционно теплее всего будет на Закарпатье (+21-23), а +14-16 синоптики прогнозируют на Черниговщине и Сумщине. На остальной территории сохранится комфортная как для конца октября температура.

И не забудьте 27 октября перевести стрелки часов на час назад. В ночь на воскресенье Украина переходит на зимнее время.

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