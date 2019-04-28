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Взрыв в Киеве: появились новые подробности от полиции

воскресенье, 28 апреля 2019, 17:37
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38-летняя женщина, которая пострадала от взрыва гранаты в собственной квартире в Киеве, от нанесенных травм скончалась в больнице.

Об этом сообщили в Нацполиции.

Известно, что человек, который во время ссоры со своей гражданской женой, взорвал гранату, скончался на месте, а 38-летнюю женщину с ранениями различной степени тяжести в бессознательном состоянии был госпитализирован в медицинское учреждение. Через несколько часов от телесных повреждений женщина скончалась.

Следственно-оперативная группа установила, что взрыв произошел на кухне, когда в помещении находились погибшие. С места полицейские изъяли остатки и фрагменты, похожие на обломки гранаты, которые направили для проведения экспертизы. Сейчас выясняются обстановки, которые привели к трагическим последствиям.

Следственным отделом Дарницкого управления полиции информация по данному факту внесена в Единый реестр досудебных расследований по предварительной правовой квалификации ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ст. 15 п. 5 ч. 2 ст. 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Как сообщал "Апостроф", ранее в субботу, 23 марта, в Киеве в жилом доме произошел взрыв в квартире, в результате инцидента погиб мужчина.

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