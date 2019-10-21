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Власти Киева сделали важное заявление о ситуации с загрязнением воздуха

понедельник, 21 октября 2019, 18:30
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В Киевской городской государственной администрации уверяют, что в воздухе столицы нет масштабного превышения концентрации вредных веществ.

Об этом на брифинге заявил заместитель начальника управления по вопросам гражданской защиты КГГА Александр Савченко.

По словам чиновника, пелена, которая по утрам покрывает город — это не смог, а обычный туман, который не развеивается из-за отсутствия сквозняков.

"Это так называемая температурная инверсия, когда днем воздух прогревается, а ночью - прохладный воздух. Это обычный туман", - утверждает Александр Савченко.

В КГГА считают данную ситуацию стандартной для этого времени года, когда туман более густой. Появление неприятного запаха объясняют тем, что люди продолжают сжигать листья, хотя это запрещено, и поджогами травы вокруг Киева.

"В соцсетях распространяют информацию, что в воздухе превышен уровень CO (монооксид углерода) в десятки, сотни раз. По информации центральной физической обсерватории, по состоянию на 17 октября по точкам наблюдения в Киеве превышений CO не было, кроме проспекта Победы — там было на 3,5%. Значительных превышений в Киеве нет", — отметил Александр Савченко и добавил, что по сравнению с концом августа воздух в Киеве стал даже чище.

Как сообщал "Апостроф", ранее была опубликована карта, на которой самый высокий показатель загрязнения воздуха зафиксирован в украинской столице – городе Киеве.

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