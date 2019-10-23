Названа фамилия участницы АТО, подозреваемой в похищении ребенка: фото из ее архива

Преступницей, которая похитила трехмесячного ребенка в Коцюбинском, под Киевом, воевавшей на Донбассе, оказалась жительница Киева Анастасия Полищук.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на Информатор.

Известно, что она состояла в одном из добровольческих батальонов и воевала на Донбассе. Тому подтверждением служит фото, которое девушка опубликовала в Facebook в июле 2014 года. Там девушка получила контузию, после чего и вернулась домой.

У Анастасии с первым мужем не получалось завести ребенка из-за состояния здоровья. Она начала проживать с другим мужчиной и забеременела, но позже у женщины произошел выкидыш. А ее избранник на данный момент находится в тюрьме. Пользователи в сети делятся скринами, в которых Настя не единожды просит деньги на помощь в АТО или детям.

Как выяснилось, 26-летняя злоумышленница — родом из Бердичева с образованием воспитателя. После выкидыша она решила, что больше не сможет иметь детей и специально добавила на страницу в Facebook информацию о том, что она занимается волонтерством и работает в благотворительном фонде "Духовное Единение Украины", который уже не работает последние два года. Также она якобы работала в Международном благотворительном фонде "Будущее".

На странице Насти можно заметить большое количество постов о сборе средств на лечение людей с серьезными болезнями и снимков с детьми. Подобными действиями женщина присматривалась к малоимущим и неблагополучным семьям, разрабатывала план похищения ребенка.

Как сообщал "Апостроф", ранее появилось видео задержания участницы АТО, похитившей ребенка под Киевом.