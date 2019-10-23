Появилось видео задержания участницы АТО, похитившей ребенка под Киевом

Момент задержания преступницы, которая похитила трехмесячного ребенка в Коцюбинском, под Киевом, попал на видео.

Его опубликовала на своем YouTube-канале пресс-служба полиции Киевской области.

На кадрах преступница категорически отказывается от того факта, что именно она похитила ребенка. Также в ролике видно, как матери малыша разрешают подойти к малышу. Женщина трепетно обнимает ребенка, прижимая к груди, не стесняясь, слез радости.

Напомним, в Софиевской Борщаговке правоохранители по горячим следам нашли трехмесячного младенца, похищенного 23 октября в поселке Коцюбинское. По данным полиции, похитительницу зовут Анастасия, 1993 года рождения. Согласно материалам следствия, женщина решила похитить ребенка, поскольку собственного потеряла.

Как сообщал "Апостроф", ранее мать похищенного малыша рассказала, как получилось так, что она отдала ребенка похитительнице.