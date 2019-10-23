RU  UA  EN

среда, 23 октября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.70
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

23 октября

20:34
Появилось видео задержания участницы АТО, похитившей ребенка под Киевом
20:20
В Киеве разыскивают низкорослого педофила: опубликован портрет подозреваемого
20:15
Под Херсоном военный грузовик попал в ДТП с переворотом: опубликовано видео
20:11
Майли Сайрус опубликовала слишком откровенные фото в Instagram - сервис их наверняка удалит
20:10
Урок на будущее: появились новые жесткие фотожабы на проверку "слуг народа" на полиграфе
19:15
Серенада Солнечной долины: каким получился спектакль по мотивам известного мюзикла 1941 года
19:08
Мать похищенного в Коцюбинском младенца выступила в полиции: опубликовано видео
19:01
Похитительница ребенка под Киевом воевала на Донбассе: резонансные подробности
19:00
Что съесть на ужин: 12 продуктов, от которых не поправляются
18:58
В логотипе Олимпиады-2024 увидели значок Tinder и даже прическу Дженнифер Энистон
18:54
Лишний выходной: стало известно о неожиданном подарке украинцам на Новый год
18:47
"Тайный" отдых Порошенко на Мальдивах: журналисты пояснили, чем опасно неожиданное решение суда
Все новости

Появилось видео задержания участницы АТО, похитившей ребенка под Киевом

среда, 23 октября 2019, 20:34
переглянути новину українською

Момент задержания преступницы, которая похитила трехмесячного ребенка в Коцюбинском, под Киевом, попал на видео.

Его опубликовала на своем YouTube-канале пресс-служба полиции Киевской области.

На кадрах преступница категорически отказывается от того факта, что именно она похитила ребенка. Также в ролике видно, как матери малыша разрешают подойти к малышу. Женщина трепетно обнимает ребенка, прижимая к груди, не стесняясь, слез радости.

Напомним, в Софиевской Борщаговке правоохранители по горячим следам нашли трехмесячного младенца, похищенного 23 октября в поселке Коцюбинское. По данным полиции, похитительницу зовут Анастасия, 1993 года рождения. Согласно материалам следствия, женщина решила похитить ребенка, поскольку собственного потеряла.

Как сообщал "Апостроф", ранее мать похищенного малыша рассказала, как получилось так, что она отдала ребенка похитительнице.

Фотовзгляд

Все галереи
Секреты гениальности. В Киеве открылась последняя выставка Ивана Марчука

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Кому власть? Что за закон о столице принимает Рада и когда будут выборы в Киеве

Кто владеет Киевом, тот владеет Украиной: как Зеленский будет брать власть в столице

Зеленский превращает Кличко в свадебного генерала: как ответит мэр Киева

Военный парад Шредингера: чего ждать Украине на День Независимости

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: