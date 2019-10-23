Похищение младенца под Киевом: появилось видео с задержанным авто и новые детали

Сотрудники полиции задержали автомобиль, на котором скрылась подозреваемая в похищении трехмесячного младенца в поселке Коцюбинском, под Киевом.

Об этом сообщает "Информатор".

Правоохранителям удалось установить точный номер автомобиля после просмотра камер наблюдения. Его заметили на проспекте Победе и остановили возле завода "Большевик". В салоне находился водитель и женщина, но ребенка в машине не было.

Водитель сказал, что он таксист и высадил подозреваемую в похищении вместе с младенцем раньше. Его доставили в отделение полиции для выяснения обстоятельств.

Полиция продолжает устанавливать местонахождение младенца.

Приметы ребенка: одет в комбинезон в разноцветную клетку, коричневую вязаную шапочку.

Напомним, что по имеющейся информации, похитительница приехала познакомиться с малоимущей семьей и привезти помощь. Мать доверчиво оставила мальчика малознакомой особе и зашла на почту, а когда вышла, женщины с малышом не оказалось.

Как сообщал "Апостроф", 9 сентября в Киеве группа неизвестных напала на мужчину, затолкала его в автомобиль Mercedes и увезла в неизвестном направлении, при этом очевидцы слышали выстрелы.