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Похищение ребенка в Киеве: появились новые подробности о преступнице

четверг, 24 октября 2019, 21:32
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26-летняя Анастасия Полищук, которая похитила трехмесячного ребенка в Коцюбинском, под Киевом, работала няней.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на Обозреватель.

"Она и тут до отъезда в Киев, всегда тянулась к детям, общалась с ними. Подрабатывала няней, в столице, пока училась и снимала жилье тоже работала няней. Иногда даже жила с ребенком, ухаживала за ним", – рассказал изданию отец девушки.

Сама девушка родом из Бердичева Житомирской области. Тут живут ее родители и сестры. Еще до Майдана Настя отправилась в Киев учиться на журналиста. В семье Насти объяснить ее поступок не могут. Тяжелее всего это переживает мама.

"За три дня до этого она мне сообщила, что я стал дедушкой. А потом мы узнаем, что она похитила ребенка, и видим по телевизору. Я не могу к ней плохо относиться, потому что она моя дочь. Но и оправдать ее поступок я не могу. Мама переживает сильнее меня, ведь она рожала ее", - добавляет отец.

Как сообщал "Апостроф", ранее появилось фото похищенного ребенка в квартире преступницы.

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