Ткаченко анонсировал создание межфракционного объединения "Новый Киев" в Верховной Раде

Депутаты Верховной Рады начали создание межфракционного объединения для вывода Киева из кризиса.

Об этом сообщил народный депутат Украины Александр Ткаченко в Facebook.

Он отметил, что депутаты Киевсовета анонсировали объединение в депутатскую группу "Новый Киев".

"Я рад, что в Киевсовете нашлись люди, которые готовы публично создать реальную оппозицию все еще действующей власти в городе и открыто заявить о том, что в городе бардак. Это хороший пример для нас, депутатов в Верховной Раде. Мы начали создание межфракционного о соединение с таким же названием "Новый Киев". Я провел беседы со многими депутатами "Слуги народа" и других фракций и получил их поддержку. Думаю, на следующей неделе о таком межфракционное объединение будет объявлено", - сообщил Александр Ткаченко.

По его словам, управленческий беспорядок и злоупотребления с бюджетными средствами должны получить оценку правоохранительных органов.

"В Киеве сегодня туман, и он лучше всего передает состояние, в котором находится город. У нас есть мэр, который даже не смог потратить больше половины бюджета Киева на социально-экономическое развитие - то направление, которое больше всего требует инвестиций. Несколько миллиардов гривен из городского бюджета держит на депозитах. Его друзья сейчас находятся под стражей и, надеюсь, что некоторые другие друзья так же там окажутся", - считает народный депутат.

Также, по словам Александра Ткаченко, должна быть запущена реальная перезагрузка власти в столице, чтобы в полной мере реализовать городское самоуправление.

"Мы приняли в первом чтении Закон о столице для того, чтобы запустить механизм обновления города, и чтобы на новых выборах город имел реальные полномочия самоуправляющейся столицы. И мы доведем дело до конца", - подчеркнул Ткаченко.