Киев не покидает "загадочный" туман: свежие фото и видео

В пятницу, 25 октября, Киев вновь накрыл густой туман, который окутывает столицу Украины уже несколько дней.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Спасатели предупреждают жителей столицы о значительном ухудшении видимости из-за тумана. Водителей просят быть внимательнее и осторожнее на дорогах для предотвращения аварий. Объявлен первый уровень опасности.

"По прогнозам Укргидрометцентра, по Киеву в первой половине дня 25 октября туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Кроме того, в социальных сетях жители Киева публикуют фотографии и видео тумана, снятые в ночь на 25 октября. Также продолжаются обсуждения того, чем вызвано появление дымки – обычный ли это туман, или все же смог, возникший из-за выбросов и пожаров.

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Напомним, подробнее о загрязнении воздуха в Украине читайте в материале "Апострофа": Чревато смертельным исходом: что происходит с воздухом в Украине.