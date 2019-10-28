Полицейского заметили за рулем угнанного в Киеве авто: видео и резонансные детали

Житель Киева пожаловался на то, что украденным у него автомобилем пользуются сотрудники полиции.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на сюжет "ТСН.Тиждень".

32-летний владелец автомобиля, предприниматель Максим Шкварко заметил его отсутствие на стоянке, 30 июня 2019 года, когда вышел покурить на балкон. Прибывшая на место полиция заверила, что шансы найти авто большие.

Однако, на протяжении месяца никакой информации о пропавшем авто не было. Максим проводил поиски сам, с помощью друзей и знакомых правоохранителей.

"Где-то через месяц мне написал неизвестный человек в Facebook, что якобы видел мою машину в группе, которая продает, скрытая группа, которая продает перебитые машины, ворованные и так далее", - рассказывает Максим.

Он сразу связался с продавцом Mazda 6 в этой группе. Представился покупателем, чтобы выяснить, его ли это авто. Поэтому попросил больше фото: около 20 фото в разных ракурсах помогли ему убедиться, что машина точно его. Шкварко говорит, что был готов выкупить авто, однако продавцы исчезли.

При помощи фото Максим распознал номерные знаки на автомобиле и определил, что машина находится в Харькове. Через некоторое время Максиму позвонил знакомый харьковчанин и рассказал, что видел почти такое же авто с небольшими изменениями и назвал те же номерные знаки, которые предприниматель увидел на фото.

Вскоре Максиму удалось узнать, что на его автомобиле ездят два брата, и при это оба работают в полиции.

"Последний раз где мою машину видели - из нее вышел оперуполномоченный Фрунзовского района Герасимов Виталий Сергеевич. Он передал ключи своему брату - следователю Орджоникидзевского РОВД Герасимову Артему Сергеевичу. Тот сел в машину и уехал", - рассказывает Максим.

Оказалось, полицейские уже около месяца ездят на ворованном авто на работу.

"Он понимал, что он ездит на краденой машине. Я пришел в РОВД - вышел Артем Герасимов, следователь, который ездил на моей машине. И я говорю, слушай, говорю, ну по-нормальному, выкати мне машину. Где-то поставь. Я уеду из твоего Харькова. Я не хочу никаких заявлений", - говорит владелец авто.

Но следователь заявил, что машину ему за 200 долларов дал покататься друг, его номер телефона в блокноте, а блокнот – потерял.

"На сегодня он объясняет, что он взял машину на прокат. Заплатил за нее 200 долларов, месяц он на ней поездил и вернул машину тому человеку, у которого ее брал. Что это была за машина, что она была в угоне - он эту информацию не подтверждает", - комментирует начальник отдела коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области Елена Баранник.

Владелец авто написал заявление о преступлении, чтобы в отношении Артема Герасимова была начата служебная проверка.

"Я не понимаю, о чем идет речь вообще. Я тоже хочу разобраться, потому что я не хочу, чтобы люди думали обо мне плохие вещи. Давайте я вам перезвоню и мы встретимся", – рассказал Герасимов журналистам, однако на встречу не пришел.

На данный момент известно, что служебное расследование все-таки начали. Артема Герасимова отстранили от исполнения обязанностей.

Как ранее сообщал "Апостроф", в Запорожье дерзкие воры угнали автомобиль из отделения полиции.