​В Киеве маршрутчик "под кайфом" возил пассажиров: опубликованы фото

В понедельник, 28 октября, правоохранители в Киеве задержали неадекватного водителя маршрутки с пассажирами.

Об этом сообщает заместитель главы департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий на своей странице в Facebook.

Патрульные заметили на дороге маршрутку, которая ехала странными маневрами на высокой скорости. Она остановилась на остановке и водитель начал набирать пассажиров. В салон транспорта зашли около 15 человек.

В это же время правоохранители решили проверить водителя из-за его странной езды. Его попросили предъявить документы. Как оказалось, человек лишен судом права управления транспортными средствами из-за нахождения за рулем в состоянии опьянения.

"У него снова замечают явные признаки наркотического опьянения: расширенные зрачки глаз, которые не реагируют на свет, пальцы рук выражено дрожат", - написал Белошицкий.

Водителя маршрутки доставили в больницу, где врач провел освидетельствование на состояние опьянения - тест подтвердился.

Патрульные задокументировали выявленные нарушения и составили на водителя протокол по ч.2 ст.130 (За повторное в течение года управление в состоянии опьянения) и вынесли постановление по ч.4 ст.126 (За управление транспортным средством лицом, лишенным такого права) КоАП.

"Кроме этого, мы подготовили соответствующие письма Укртрансбезпекы и Департамента транспортной инфраструктуры КГГА для реагирования в пределах их компетенции - принятие решения о лишении лицензии и расторжения договора по перевозке пассажиров по данному маршруту соответственно", - подчеркнул заместитель главы департамента патрульной полиции.

Как сообщал "Апостроф", 28 сентября в Борисполе пьяному водителю автомобиля не удалось войти в поворот и он вылетел через отбойник в водоем.