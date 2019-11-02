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В Киеве произошла массовая авария из 6 машин: фото и видео ДТП

суббота, 02 ноября 2019, 09:36
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В субботу, 2 ноября, в Киеве на Брест-Литовском шоссе произошли три аварии с участием шести машин, а двое водителей сбежали с места ДТП.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на издание "Информатор".

Аварии случилась в промежутке с 01:30 до 02:00. По словам одного из участников ДТП, в сторону центра Киева двигался Mercedes Viano, а за ним на высокой скорости на "лысой" резине летел Mercedes W220. Второго начало заносить и он врезался в первого, а потом в отбойник.

Позже, недалеко от места ДТП, врезались еще два авто - BMW и Renault. Последний влетел в минивэн, а тот в результате столкнулся с отбойником. После этого столкнулись еще Volkswagen и еще одна машина марки Renault.

"Когда на место прибыли правоохранители, участники аварий долгое время не могли внятно объяснить, что произошло, лишь говорили, что случилось три разных ДТП", - говорится в сообщении.

Двое водителей авто Mercedes W220 и BMW незаметно покинули место инцидента, пока шли выяснения. Их даже разыскивали в карете скорой помощи, которая уехала, оказав помощь пострадавшим, которые от госпитализации отказались. На данный момент местонахождение владельцев вышеуказанных авто неизвестно. Но мужчина, который был за рулем Viano, утверждал, что водитель W220 был по всем признакам очень пьян, а скорость его машины превышала 130 километров в час.

На месте работали три патруля полиции, две кареты скорой медицинской помощи и следственно-оперативная группа. Две полосы движения на Брес-Литовском шоссе были перекрыты. Детали и виновники случившегося устанавливаются.

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Как сообщал "Апостроф", днем в пятницу, 1 ноября, в Киеве произошло ДТП – автомобиль врезался в отбойник.

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