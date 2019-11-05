В центре Киева авто провалилось под асфальт: опубликовано видео "горячего" ЧП

В Киеве на перекрестке улиц Руставели и саксаганского автомобиль провалился под асфальт.

Видео опубликовал на своей странице в Facebook журналист Дмитрий Качура.

"Парадокс заключается в том, что ее (дорогу - ред) делали буквально неделю назад. Перекапывали - перекопали. Красавцы, просто красавцы! Машина провалилась. Красота... Мрачняк, честно говоря. Как вы понимаете, по Саксаганского теперь ехать не стоит, если вы здесь оказались. Спасибо, Виталий Владимирович, за счастливое детство", - прокомментировал журналист ЧП.

Он также отметил, что "борзыае таксисты нагло объезжают поврежденную дорогу по тротуару.

Предположительно ЧП произошло из-за прорыва трубы с горячей водой.

Как сообщал "Апостроф", 31 октября посреди улицы в Киеве из-под асфальта в воздух поднялся огромный столб горячей воды.