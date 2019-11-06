В Киеве бросили взрывчатку на крышу авто, много пострадавших: опубликованы первые фото

На Житомирской трассе в Киеве вечером 6 ноября неизвестный бросил взрывчатку на крышу маршрутки.

Об этом сообщается на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

"Теракт в Киеве на Житомирской трассе: на развороте на Чайки мотоциклист кинул на крышу маршрутки взрывное устройство и скрылся. Много пострадавших, все живы", - говорится в сообщении.

В результате взрыва задело также около 5 машин, которые стояли на светофоре на красный свет.

На месте работают спасатели, четыре машины скорой помощи и очень много полиции. Введен оперативный план "Перехват".

Как сообщал "Апостроф", в конце октября в Днепре прогремел мощный взрыв на заводе.

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