Возле метро в Киеве сразу 9 авто попали в серьезное ДТП: опубликовано видео

В среду, 6 ноября, в Киеве около станции метро "Черниговская" столкнулись сразу девять машин.

Об этом сообщает ресурс "Киев Оперативный".

На видео видна массовая авария. Участниками ДТП стали легковые авто и грузовик. В связи с этим движение на данном участке дороге затруднено.

На место выехали правоохранители. Они выясняют детали и причины аварии. Информации о пострадавших пока нет.

Как сообщал "Апостроф", в среду, 6 ноября, под Киевом, на трассе "Киев-Харьков", произошло серьезное ДТП с участием грузовика и пассажирского автобуса, в котором на момент аварии находились 32 человека.

Напомним, 5 ноября в Днепре женщина за рулем легкового автомобиля влетела в маршрутку с пассажирами.