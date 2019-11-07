Появились данные о мужчине, которого подстрелил неадекватный сосед в Киеве

Пострадавший после стрельбы в многоэтажке в Святошинском районе Киева адвокат Николай Бугаев, в которого выстрелил его сосед, нуждается в переливании крови, но угрозы его жизни нет.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Страна.ua”.

Как стало известно журналистам издания, подстреленный соседом адвокат жив. Ранее он находился в реанимации, но уже переведен оттуда.

По словам врачей Киевской городской клинической больницы скорой медицинской помощи, куда был доставлен потерпевший, Николай Бугаев находится в сознании, угрозы его жизни нет. Он потерял много крови, поэтому для него ведется поиск 15 доноров.

Как сообщал "Апостроф", конфликт между соседями многоэтажного дома в столице произошел из-за незаконного подключения к общему электростояку одного из жителей дома, который годами не платил за коммунальные услуги.