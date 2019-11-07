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В Киеве проучили "героя парковки": фото и видео от друзей водителя

четверг, 07 ноября 2019, 01:27
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В Киеве в авто, которое водитель припарковал на газоне, спустили колесо.

Об этом сообщает ресурс "Киев Оперативный".

Инцидент произошел в жилом комплексе "Ликоград". Там водитель машины марки Mercedes (с номерами BH8859IT) припарковался на газоне.

После этого водитель машины заявил, что специальное припаркуется там же, чтобы вычислить, кто спустил ему колесо. Идею "героя парковки" поддержали его друзья. Они назвали жителей ЖК " завистливыми крысами", потому что они делали водителю замечания.

Как сообщал "Апостроф", в центре столицы водитель дорогого автомобиля припарковался, закрыв проезд трамваям.

Напомним, 17 октября в Киеве камера журналиста зафиксировала дерзкого водителя, который вопреки правилам дорожного движения ради собственного удобства объехал пробку по тротуару.

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