​ Киевлян предупредили о жестокой ловушке для коммунальных должников

У киевлян, которые имеют систематические долги за коммунальные услуги, могут возникнуть проблемы при попытке выезда за границу.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Отмечается, что из-за больших долгов через суд также может быть принято решение об аресте имущества должника

"Мы пытаемся решить вопрос в досудебном порядке, но если уж дело дошло до суда, то последствиями для потребителя может стать арест имущества и запрет выезда за границу", – заявил гендиректор "Центра коммунального сервиса" Андрей Щербина.

В сообщении также говорится, что в случае если дело доходит до суда, помимо основного долга будут начислены 3% годовых за каждую услугу, плюс инфляционные потери. Также придется оплатить почти 2 тысяч гривен за судебные издержки.

При этом долг будет принудительно списан со счетов потребителя, если денег будет недостаточно, суд примет решение об аресте ценностей или же имущества должника.

Как сообщал "Апостроф", ранее эксперт рассказал, какую часть дохода украинцы тратят на коммуналку.