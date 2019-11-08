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В киевском метро произошел масштабный коллапс: соцсети в гневе

пятница, 08 ноября 2019, 10:08
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Утром 8 ноября в киевском метро произошел масштабный сбой в системе электронного билета, из-за чего образовались огромные очереди.

Про сбой пресс-служба метрополитена сообщила в Facebook.

Позже появилось сообщение о возобновлении работы системы и извинение перед пассажирами.

"Верните деньги за жетон", - "Странно, что пишут только про е-билет, жетоны тоже не помогли сегодня", "Кто понесет ответственность за это интересно? Кстати в Польше, если не работает, можно ехать бесплатно. Почему у вас все через *опу - можете обьяснить?", - пишут комментаторы.

Ранее в сети показали фото столпотворения в киевском метро в час пик.

Как сообщал "Апостроф", одной из серьезных проблем киевского метро являются "минирования". В полиции заявили, что большинство звонков о якобы заминированных станциях поступает из России или оккупированных территорий - Крыма и Донбасса.

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