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Знаменитый мост в Киеве серьезно поврежден: ученый сделал тревожное заявлении о его разрушении

пятница, 08 ноября 2019, 08:07
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Уникальный мост Патона в столице нуждается в реконструкции. Чтобы избежать разрушения, специалисты требую прекратить по нему движение транспорта весом более 10 тонн.

Такое предостережение сделал представитель Института электросварки, доктор технических наук Валерий Позняков на заседания постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам транспорта, связи и рекламы.

По словам специалиста, мост Патона в Киеве находится в критическом состоянии. Он был введен в эксплуатацию еще в 1953 году и его срок эксплуатации уже истек. Валерий Позняков считает необходимым прекратить движение по мосту грузового транспорта весом от 10 тонн и более. Кроме того, мост нуждается в реконструкции, чтобы избежать разрушения.

Еще в прошлом году на этом уникальном сооружении, которое является первым в мире цельносварным мостом длиной 1543 метра, было зафиксировано разрушение поперечных балок. Техническое обследование подтвердило, что он находится в критическом состоянии и неработоспособен.

Толщина металла нижнего пояса моста уменьшилась вдвое, то же произошло и со стенкой главной балки. Кроме того, металлоконструкции серьезно повреждены из-за коррозии, лотки под деформационными швами разрушены, поэтому вода накапливается и попадает на металлические конструкции.

Позняков предлагает провести реставрацию с приспособлением, то есть восстановить физико-механические и эксплуатационные свойства конструкции с применением новых современных материалов при ремонте.

"Можно, не меняя существенно форму, расширить этот объект и сделать дополнительные полосы", - считает ученый.

В первую очередь для спасения моста, по словам Познякова, нужно очистить все металлические конструкции от мусора, восстановить проходы, герметизировать все "протекающие" участки и покрасить для предотвращения коррозии. После этого при помощи современных методов контроля обследовать мост и определить техсостояние металлических конструкций.

Как сообщал Апостроф, в Киеве на Привокзальной площади в ответ на обращение об аварийном состоянии моста коммунальщики отремонтировали мост с помощью ниток и скотча.

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