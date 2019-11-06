Дыра на высоте 10 метров: в сети показали фото моста в Киеве после необычного "ремонта"

В сети опубликовали фото после странного ремонта моста на Привокзальной площади в Киеве.

Об этом сообщают в Telegram-канале Kyiv LIVE.

Напомним, 9 октября в Киеве на Привокзальной площади в ответ на обращение об аварийном состоянии моста коммунальщики отремонтировали мост с помощью ниток и скотча. Очевидцы публиковали фото в сети.

Спустя время в интернете также появился снимок моста, который до сих пор находится в аварийном состоянии. Коммунальщики ничего не предприняли практически за месяц.

"И никого не беспокоит, что там, за дырою в ограждении, железнодорожные пути и высота до них метров так с 10", - написали в сети и разместили фото.

Как сообщал "Апостроф", 24 июня с Южного путепровода в столице обвалилось бетонное покрытие и упало на проезжающий под ним автомобиль.