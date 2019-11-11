Бурлящие "реки" и утонувшие авто: на Киев обрушилась мощная непогода, фото и видео

В Киеве из-за обильного ливня образовался настоящий коллапс: здесь в воде буквально тонули автомобили.

"Апостроф" публикует эксклюзивные видеокадры с места событий.

В частности, непогода серьезно затруднила движение транспорта на Оболонском проспекте.

Стоит отметить, что киевлянам также не удалось спрятаться от дождя в общественном транспорте, в котором банально протекает крыша. В частности, инцидент произошел в трамвае по маршруту №22.

Также кадры публикуют жители города в социальных сетях.





Напомним, что в субботу, 26 октября, в Украине не зафиксировано значительных превышений уровней загрязнения атмосферного воздуха, но предельно допустимые концентрации обнаружены в Днепре, Одессе, Кривом Роге, Львове и Каменском.