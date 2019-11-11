Киев предупредили об еще одном дне непогоды: чего ждать

Синоптики объявили на вторник, 12 ноября, в Киеве и области штормовое предупреждение из-за сильного тумана.

Как сообщили в Укргидрометцентре, видимость может снизиться до 200-500 м.

"12 ноября ночью и утром туман, видимость 200-500 м (І уровень опасности, желтый)", - сказано в сообщении.

Такое же штормовое предупреждение синоптики объявили и по Киевской области.

Как сообщал "Апостроф", в субботу, 9 ноября, пользователи в соцсетях делились фотографиями Киева, окутанного густым туманом. Однако, туман это не только красивое явление, но и опасная погода, которая создает плохую видимость на дорогах, что мешает водителям и пешеходам. Потому стоит быть предельно осторожными на проезжей части и внимательно смотреть по сторонам.