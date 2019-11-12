На все деньги: в сети показали фото невезучего "героя парковки" в Киеве

В Шевченковском районе Киева 11 ноября водитель во время парковки врезался в фонарный столб.

Фото происшествия опубликовал Telegram-канал "Киев Оперативный".

Инцидент произошел возле дома номер 11 по улице Довнара-Запольского. Водитель белого Renault не справился с управлением и протаранил бетонный столб.

Во время удара повредились бампер и фара. Теперь киевлянину предстоит недешевый ремонт авто.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве в авто, которое водитель припарковал на газоне, неравнодушные жители столицы спустили колесо. Так мужчину наказали за парковку в непредусмотренном месте.

Также 9 ноября в Киеве водитель авто устроил ЧП на парковке возле рынка "Юность", сначала задев чужое авто, а после наехав на ногу мужчины и прокатив женщину на капоте.