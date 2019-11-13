Вывезли за 30 минут: в скандале вокруг незаконной надстройки в Киеве произошел новый поворот

Местные власти организовали вывоз строительных материалов из двора исторического здания в центре Киева, на котором собственник одной из квартир пытается незаконно возвести надстройку.

Об этом сообщает "Информатор".

В Киевской городской госадминистрации заявили, что собираются проверить исполнение предписания на запрет строительных работ на крыше дома по адресу улица Софиевская, 1/2.

Отмечается, что во дворе дома были обнаружены строительные материалы, которые взяли под контроль службы района.

"По неизвестным причинам строители начали осуществлять подъем материалов на крышу. Как только это стало известно, председатель Шевченковской администрации за 30 минут организовал вывоз строительных материалов со двора на хранение. Мы рассчитываем на встречу с владельцами пристройки как можно быстрее", — рассказал советник Киевского городского главы Максим Бахматов.

В случае, если скандальную надстройку начнут возводить снова, городские власти собираются готовить соответствующие обращения в правоохранительные органы.

Как сообщал "Апостроф", ранее в ходе попытки демонтировать надстройку на Майдане Независимости в центре Киева, ее владелец угрожал взорвать дом.