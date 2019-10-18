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Владелец надстройки на Майдане создал угрозу взрыва дома: фамилия и подробности про скандалиста

пятница, 18 октября 2019, 14:15
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Собственник незаконной пристройки в историческом здании на центральной площади Киева создал угрозу взрива дома.

Об этом со ссылкой на коммунальщиков, которые проводят демонтаж пристройки, сообщает "dtp.kiev.ua".

По их словам, владелец квартиры, который решил начать возводить незаконную пристройку на крыше здания, ведет себя неадекватно. Сообщается, что он открыл газовые баллоны.

Также издание "Без Табу" назвало имя владельца квартиры. Им оказался адвокат Дмитрий Пичугин, который значится управляющим партнером швейцарской юридической фирмы Goldblum and Partners. По его словам, он в 2004 года "абсолютно законно" оформил документы на постройку.

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Как ранее сообщал "Апостроф", на улице Софиевской, 1/2 возле метро "Майдан Незалежности" киевляне заметили на крыше исторического здания строительство "дополнительного" этажа. Его постройка оказалась незаконной и спасатели КАРС КМДА приступили к демонтажу пристройки.

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