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В Киеве бывшие силовики "работали" в составе банды коллекторов: фото и видео

четверг, 14 ноября 2019, 20:49
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В столице группа вымогателей, среди которых были бывшие сотрудники правоохранительных органов, угрожая расправой, требовала у граждан от 5 до 250 тысяч долларов.

Об этом сообщил председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

На протяжении последних двух месяцев в полицию обращались граждане, которые жаловались, что неизвестные лица, угрожая насилием, повреждением имущества, незаконным лишением свободы, требуют вернуть деньги, которые якобы были взяты в долг.

"Группа лиц разработала преступную схему, по которой разыскивались граждане и под предлогом деятельности коллекторской фирмы в этих граждан требовали деньги. Как правило, эти суммы были от 5-ти до 250-ти тысяч долларов США", - конкретизировал Клименко.

Во время передачи одним из потерпевших 10 000 долларов США вымогателям был задержан один из злоумышленников, а также трое его сообщников, которые обеспечивали силовую поддержку деятельности преступной организации.

"В состав преступной группировки входило восемь человек, два из них - это бывшие работники правоохранительных органов. Сейчас четыре человека задержаны в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, еще четверо - объявлен в розыск", - сообщил глава Нацполиции.

В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 146 (похищение человека), ч. 2 и 4 ст. 189 (вымогательство) и ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации) Уголовного кодекса Украины проводится досудебное расследование.

По месту жительства задержанных проведены обыски, им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве на Майдане Независимости оперативники задержали трех мужчин, которые ранее ограбили магазин одежды.

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Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
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