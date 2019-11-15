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Силовики в Киеве штурмуют квартиру с коллекторами: опубликовано видео

пятница, 15 ноября 2019, 16:17
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В Киеве сотрудники полиции проводят задержание группы вымогателей, которые забаррикадировались в захваченной квартире на проспекте Героев Сталинграда.

Об этом сообщили на странице сообщества "Киев Оперативный" в соцсети Facebook.

“Сейчас происходит штурм квартиры на Сталинграда, 24Б, которую захватили коллекторы, срезали замки, вытолкали владельцев и забаррикадировались внутри”, - сказано в сообщении.


Как сообщал "Апостроф", в Киеве была разоблачена преступная группировка, которая действовала под видом коллекторской фирмы. В ее состав входило восемь человек, двое из них - бывшие работники правоохранительных органов.

Четверо участников банды были задержаны во время передачи им требуемых денег, еще четверо - объявлены в розыск.

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