В Киеве зафиксировали новый "антирекорд" скорости на дорогах

Киев побил очередной антирекорд, на дорогах которого зафиксировали автотранспорт, двигавшейся с "бешеной" скоростью в 288 км/ч.

Об этом сообщает "Киев оперативный" в Facebook.

Активисты уточняют, что этот показатель скорости был зафиксирован средь бела дня – в 14:32, при том, что в это время на столичных трассах было туманно.

Кроме того, уточняется, что это не первый случай превышения скорости с такими показателями. В частности, немногим ранее в Киеве зафиксировали скорость в 222 км/ч.

В тоже время, в сети отметили, что показатели прибора, которым измерялись данные о скорости, могут быть некорректными.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве произошло смертельное ДТП с пешеходами, при котором виновник аварии на автомобиле Lexus разогнался до 140 км/ч.