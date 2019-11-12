Летел на скорости 140 км в час: появилось новое видео жуткого ДТП с Lexus в Киеве

В сети опубликовали новое видео смертельного столкновения Lexus с пешеходами на проспекте Бажана в Киеве 10 ноября.

Его разместил администратор ресурса dtp.kiev.ua Владислав Антонов в Facebook.

Напомним, смертельное ДТП произошло около станции метро Осокорки. Водитель элитного авто на высокой скорости врезался в такси Renault и сбил парня и девушку. Пострадавшая скончалась на месте, молодого человека госпитализировали в больницу.

На съемке с видеорегистратора видно, как водитель Lexus Gs 300 21-летний Михаил Г. едет предположительно со скоростью 140 км/ч. В это время водитель Renault двигался со скоростью 90 км/ч.

Ранее "Апостроф" уже писал о том, что, по словам очевидцев, Lexus на большой скорости двигался по левой полосе, но перестраиваясь, ударил такси Renault.