Никого не пускают: в Киеве произошло серьезное ЧП на станции метро, видео

Утром во вторник, 26 ноября, на станции метро в центре Киева "Арсенальная", где регулярно выстраиваются огромные очереди пассажиров, сломался эскалатор.

Об этом сообщила пресс-служба киевского метрополитена.

Как отмечается, все рабочие эскалаторы работают исключительно на выход из станции, на вход "Арсенальная" на работает.

Причиной чрезвычайного происшествия стала поломка одного из эскалаторов.

"Специалисты уже проводят необходимые работы. Об открытии будет сразу сообщено. Просим прощения за неудобства и просим переориентировать маршруты", – говорится в сообщении.

Также в сети появилось видео, на котором пассажиры пешком идут по эскалаторам вверх к выходу из станции. Стоит отметить, что "Арсенальная" - одна из самых глубоких станций метро в мире.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети показали, как выглядит станция метро Арсенальная в Киеве в час пик.

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