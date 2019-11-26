RU  UA  EN

вторник, 26 ноября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.80
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

26 ноября

13:57
Активы сразу выросли: в Альфа-Банке Украина рассказали о результатах присоединения Укрсоцбанка
12:49
Нацбанк назвал сроки запуска в оборот монет номиналом в 5 и 10 гривен
10:10
Доллар ускоряет падение: курс валют на 26 ноября

25 ноября

18:49
Новый договор по газу с Россией: цена может поставить рекорд
16:35
В Альфа-Банке Украина сообщили о присоединении к Глобальному договору ООН
16:20
Ретроспективное снижение "зеленого" тарифа вызовет эффект домино в экономике – эксперт
15:06
Заявления о реприватизации "Укртелекома" бьют по инвестиционным интересам Украины - эксперт
14:47
"Нафтогаз" ответил России на предложение по транзиту газа: будет ли контракт
12:04
Российский мобильный оператор уходит из Украины: что будет с абонентами
10:44
Резервный межгосударственный банк предложил сотрудничество Кабмину и Национальному банку Украины - документ
09:25
Кто в Украине зарабатывает по 100 тыс. в месяц: рейтинг самых прибыльных профессий
08:12
Доллар дешевеет: Нацбанк обновил курс валют после выходных
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Никого не пускают: в Киеве произошло серьезное ЧП на станции метро, видео

вторник, 26 ноября 2019, 10:29
переглянути новину українською

Утром во вторник, 26 ноября, на станции метро в центре Киева "Арсенальная", где регулярно выстраиваются огромные очереди пассажиров, сломался эскалатор.

Об этом сообщила пресс-служба киевского метрополитена.

Как отмечается, все рабочие эскалаторы работают исключительно на выход из станции, на вход "Арсенальная" на работает.

Причиной чрезвычайного происшествия стала поломка одного из эскалаторов.

"Специалисты уже проводят необходимые работы. Об открытии будет сразу сообщено. Просим прощения за неудобства и просим переориентировать маршруты", – говорится в сообщении.

Также в сети появилось видео, на котором пассажиры пешком идут по эскалаторам вверх к выходу из станции. Стоит отметить, что "Арсенальная" - одна из самых глубоких станций метро в мире.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети показали, как выглядит станция метро Арсенальная в Киеве в час пик.

Также читайте материал: Ад в метро Киева: что делать, если вы стали "жертвой" телефонного минера.

Фотовзгляд

Все галереи
Забытый геноцид. В селе Тарган почтили память жертв Голодомора

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Ад в метро Киева: что делать, если вы стали "жертвой" телефонного минера

Отключим газ: могут ли забрать квартиру за долги ЖКХ

Кому власть? Что за закон о столице принимает Рада и когда будут выборы в Киеве

Кто владеет Киевом, тот владеет Украиной: как Зеленский будет брать власть в столице

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: