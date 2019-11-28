В скандале вокруг дома-"монстра" в Киеве произошел новый поворот

Представители компании-застройщика будут подавать апелляцию на решение Хозяйственного суда Киева о сносе верхних этажей скандально известного дома, который был возведен с нарушениями в центре столицы, на Подоле.

Об этом сообщает издание The Village.

"Решение суда незаконное, оно было предсказуемым", – говорит Дора Патели, директор компании-застройщика "Патели Лизинг".

Она также заявила, что компания не собирается выполнять решение суда.

"Нет, конечно. Дом построили в 2014 году, где они были тогда? Мы выполнять не будем", – сказала Патели.

Напомним, в первоначальных планах дом по адресу улица Нижний Вал, 27-29 должен был иметь восемь этажей, однако в 2013 году в разрешение на строительство была внесена поправка и дом "увеличился" до 12 этажей. Многоэтажное здание возведено в зоне исторической застройки Киева и над важными коммуникациями, в том числе линией метрополитена.

Как ранее сообщал "Апостроф", в Киеве разгорелся скандал вокруг надстройки на крыше дома, расположенного прямо на столичном Майдане по адресу улица Софиевская, 1/2.