В центре Киева водитель на "Мазде" устроил гонки с копами, протаранив 12 авто: фото и видео

В центре Киева нетрезвый водитель попал в двойное ДТП: на площади Льва Толстого и на Бессарабской площади.

Об этом сообщает ДТП в Facebook.

"Нетрезвый водитель автомобиля Mazda европейской регистрации уходил от патрульных полицейских, подставился под удар патрульной Skoda рапид, затем от льва Толстого проехал до бессарабской площади, где попал ещё в 1 аварию. После второго удара автомобиль Mazda потерял способность двигаться самостоятельно и был покинут экипажем", - говорится в сообщении.

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Свидетели инцидента утверждают что пострадали около 12 автомобилей.

Водитель и пассажир автомобиля пытались сбежать, но их задержали и вернули обратно.

Как сообщал "Апостроф", ранее в среду, 27 ноября, вечером в Днепре произошло серьезное ДТП, в результате которого автомобиль сбил 15-летнего подростка.

Также 26 ноября, в центре Днепра на перекрестке Гоголя и Чернышевского автомобиль Daewoo сбил девушку прямо на пешеходном переходе.