Можно и так: в сети показали фото дерзкого "героя парковки" в Киеве

В Киеве, на улице Богатырской, заметили героя парковки, которому ничего не помешало припарковаться на тротуаре для пешеходов.

Соответствующие фото опубликовал "Киев оперативный" в Facebook.

Так, на снимках видно, что автомобиль оставил свое авто в таком положении, что мужчине с коляской пришлось объезжать машину по неосфальтированному участку.

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Ранее "Апостроф" уже писал о горе-водителях, которые доставляют беспокойство всем участникам дорожного движения. В Киеве недавно построенная велосипедная дорожка стала "злачным местом" для парковки автомобилистов, нарушающих правила дорожного движения.

Также в Киеве водитель-хам припарковал свое авто на детской площадке и нагрубил женщине, оскорбив Украину.

Кроме того, в Киеве автомобиль, который его владелец оставил на тротуаре, эвакуировали, а перед этим поцарапали.