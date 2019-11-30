В Киеве взорвали отделение "Ощадбанка": первые фото с места ЧП

В ночь на субботу, 30 ноября, в Киеве неизвестные подорвали отделение "Ощадбанка".

Об этом сообщает "Апостроф".

Инцидент произошел по адресу улица Энтузиастов, 11. Вследствие мощного взрыва в здании вылетели окна вместе с рамами. На асфальт посыпались осколки стекла.

Со слов очевидцев, ночью они услышали звук похожий на взрыв. Неизвестные подорвали банкомат, который был расположен между входом и отделением банка.

Как видно, банк находится на первом этаже жилого многоэтажного дома. Информации о пострадавших пока нет. Также неизвестно о подрывниках. По предварительным данным, злоумышленники скрылись с места, их объявили в розыск.

На место прибыла полиция, которая устанавливала все детали и подробности ЧП. Правоохранители отказались комментировать событие. Однако между собой обсуждали, что взрыв, скорее всего, устроили с помощью газа. С места украли приблизительно 100 тысяч гривен.

Как сообщал "Апостроф", в ночь на воскресенье, 13 октября, в Киеве неизвестные попытались взорвать банкомат с целью ограбления.