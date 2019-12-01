Смертельная стрельба по Range Rover в Киеве: новые подробности о погибшем ребенке

Ребенок, который погиб во время обстрела автомобиля Range Rover в Киеве в воскресенье, 1 декабря, оказался 3-летним мальчиком.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на УНН.

Уточняется, что происшествие произошло в Шевченковском районе столицы, недалеко от станции метро Льва Толстого.

Неизвестный обстрелял автомобиль Range Rover. В результате полученных ранений мальчик погиб.

Не исключается, что киллер целился в отца, который был за рулем автомобиля.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве мужчина на иномарке открыл стрельбу по пешеходу. По предварительным данным, пистолет был заряжен резиновыми пулями, одна из которых попала в лицо потерпевшему.

Также в ночь на 22 сентября в Киеве агрессивная девушка-водитель устроила аварию и набросилась на полицейскую.