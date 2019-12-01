Снесло полголовы: появились жуткие подробности расстрела Range Rover в центре Киева

Полиция Киева разыскивает только одного подозреваемого, который устроил расстрел Range Rover в воскресенье, 1 декабря, в центре Киева, на котором ездил депутат Киевского облсовета Вячеслав Соболев.

Об этом сообщила пресс-офицер Шевченковского управления полиции Киева Анна Зубарева во время брифинга.

"Ищем пока одного человека", - сказала она.

По ее словам, полиция пока не может утверждать, что убийца скрылся с места происшествия на автомобиле. На данный момент следователи изымают видео с камер наблюдения для установления всех обстоятельств убийства. При этом, она уточнила, что киллер целился исключительно в Соболева, но попал в его 3-летнего сына.

В сети опубликовали фото погибшего ребенка.

Одна из очевидцев ЧП рассказала, что у ребенка из-за выстрела снесло половину головы.

Как сообщал "Апостроф", расстрел внедорожника Range Rover подтвердил и сам Соболев.