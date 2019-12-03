Под Киевом жестоко убили бизнесмена из Грузии: первые подробности и фото

26 ноября под Киевом неизвестные застрелили грузинского бизнесмена.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева.

Вечером 26 ноября мужчина сел в собственный автомобиль и, ничего не говорят близким, уехал. Через некоторое время перестал выходить на связь. Семья обратилась с заявлением об исчезновение человека в полицию и правоохранители объявили бизнесмена в розыск.

Через несколько дней труп мужчины обнаружили в заброшенном колодце в Киевской области. Мужчина скончался от огнестрельных проникающих ранений.

По подозрения в пособничестве в убийстве полиция задержала двух жителей области. Им объявили подозрения в том, что они помогали убийцам скрыть тело и вещественные доказательства. Следствие продолжается. Правоохранители говорят, что грузинского бизнесмена могли убить с целью наживы.

Ранее "Апостроф" уже сообщал о том, что бизнесмену и политику Вячеславу Соболеву, авто которого расстреляли 1 декабря в Киеве, а 3-летнего сына Александра убили, угрожали.