Под Киевом в ДТП с маршруткой погибли люди: фото и видео с места трагедии

В результате столкновения автомобиля Porsche Cayenne и маршрутного автобуса в городе Буча (Киевская область) погибло двое людей.

Фото и видео ужасной аварии публикуют очевидцы в соцсетях.

ДТП случилось на перекрестке улиц Островского и Полевой во вторник, 3 декабря.

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"Порш врезался в маршрутку и она перевернулась", - сообщают пользователи соцсетей.

По словам очевидцев, в результате аварии погибли двое людей.





Это уже далеко не первое ДТП на злосчастном месте. В сети пишут о том, что местной власти время задуматься над обеспечением безопасности этого перекрестка.

Как сообщал "Апостроф", раньше в результате столкновения автомобиля Toyota RAV4 и пассажирского микроавтобуса Mercedes Sprinter в Киеве погибло двое людей, еще восемь человек получили телесные повреждения.