В Киеве произошел сильный пожар в многоэтажке: опубликовано видео

Во вторник, 3 декабря, в Киеве произошел масштабный пожар в многоэтажке.

Об этом сообщает "Киев оперативный" в Facebook, где публикуют видео с места ЧП.

"Серьезное задымление и пожар сейчас могут наблюдать жители "Новопечерских Липок". Информация о пострадавших устанавливается. На месте уже работают спасатели ГСЧС", - говорится в сообщении.

Судя по кадрам, огонь разгорелся довольно сильным, охватив жилую квартиру на верхних этажах.

Как сообщал "Апостроф", в конце сентября в Голосеевском районе Киева загорелась квартира на восьмом этаже жилого дома, в ходе пожара погиб пожилой мужчина.

Также в понедельник, 2 декабря, в Киеве по адресу проспект Юрия Гагарина, 9а произошел пожар, горело двухэтажное здание детского сада №554.