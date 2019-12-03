RU  UA  EN

вторник, 3 декабря
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.75
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

3 декабря

20:20
Смертельное ДТП с маршруткой под Киевом: появились неожиданные данные о собственнике авто
20:19
Погибшим на Донбассе офицерам "Альфы" присвоили звание Героев Украины
19:54
Увольнения и урезание зарплат: разгорается скандал из-за приказа о службе в ВСУ, фото
19:04
Задержание Онищенко в Германии: появилось официальное заявление
19:00
Худеем без стресса для организма: 5 приятных процедур для борьбы с лишним весом
18:58
В Киеве произошел сильный пожар в многоэтажке: опубликовано видео
18:57
В Украине задержали члена партии Путина из Крыма: в сети раскрыли интересные детали
18:42
Отца Елены Зеленской устроили в Раде: фото и подробности
18:30
Создатели мультсериала "Время приключений" выпустят новое шоу о популярном персонаже
18:14
Украинская певица выпустила новогодний клип, в котором впервые показала лицо сына: видео
18:14
Украинские морпехи на Донбассе показали, как будут уничтожать врага: опубликованы фото
17:57
Хорошая тема для "95 квартала": сети удивил новогодний приказ главы СБУ, фото
Все новости

В Киеве произошел сильный пожар в многоэтажке: опубликовано видео

вторник, 03 декабря 2019, 18:58
переглянути новину українською

Во вторник, 3 декабря, в Киеве произошел масштабный пожар в многоэтажке.

Об этом сообщает "Киев оперативный" в Facebook, где публикуют видео с места ЧП.

"Серьезное задымление и пожар сейчас могут наблюдать жители "Новопечерских Липок". Информация о пострадавших устанавливается. На месте уже работают спасатели ГСЧС", - говорится в сообщении.

Судя по кадрам, огонь разгорелся довольно сильным, охватив жилую квартиру на верхних этажах.

Как сообщал "Апостроф", в конце сентября в Голосеевском районе Киева загорелась квартира на восьмом этаже жилого дома, в ходе пожара погиб пожилой мужчина.

Также в понедельник, 2 декабря, в Киеве по адресу проспект Юрия Гагарина, 9а произошел пожар, горело двухэтажное здание детского сада №554.

Фотовзгляд

Все галереи
Забытый геноцид. В селе Тарган почтили память жертв Голодомора

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Ад в метро Киева: что делать, если вы стали "жертвой" телефонного минера

Отключим газ: могут ли забрать квартиру за долги ЖКХ

Кому власть? Что за закон о столице принимает Рада и когда будут выборы в Киеве

Кто владеет Киевом, тот владеет Украиной: как Зеленский будет брать власть в столице

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: