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Жуткая авария с переворотом в Киеве: подробности о состоянии пострадавшей, новые фото и видео

суббота, 07 декабря 2019, 23:09
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Фото: Информатор

Пострадавшая в страшном ДТП в Киеве, в результате которого автомобиль упал с высоты на проезжую часть, получила черепно-мозговую травму.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на Информатор.

По словам патрульных, автомобиль передвигался по путепроводу и резко вылетел с него на тротуар, протаранив ограждение. Subaru перевернулся в воздухе и приземлился на крышу.

ДТП в Киеве с пострадавшими 07.12.2019
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ДТП в Киеве с пострадавшими 07.12.2019
1 / 1
ДТП в Киеве с пострадавшими 07.12.2019
1 / 1
ДТП в Киеве с пострадавшими 07.12.2019
1 / 1
ДТП в Киеве с пострадавшими 07.12.2019
1 / 1
ДТП в Киеве с пострадавшими 07.12.2019
1 / 1
ДТП в Киеве с пострадавшими 07.12.2019
1 / 1
ДТП в Киеве с пострадавшими 07.12.2019
1 / 1

К счастью, на момент падения на пешеходной части не оказалось людей. Женщина, которая находилась за рулем, сразу госпитализировали. По предварительной информации у нее черепно-мозговая травма.

По данным очевидцев, в дороге у Subaru слетело колесо, и водитель не справилась с управлением.

Как сообщал "Апостроф", ранее появилась версия о том, что причиной этой аварии в Киеве стало то, что Subaru подрезал другой автомобиль.

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