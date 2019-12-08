RU  UA  EN

понедельник, 9 декабря
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.50
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

9 декабря

01:15
Ученые сделали интересное заявление о смертоносном оружии ацтеков
00:10
В Киеве подростки устроили массовую драку: сеть возмутило видео

8 декабря

23:52
Напоил и изнасиловал племянницу: в Киеве задержали опасного педофила, фото
23:06
В Киеве устроили акцию у стен ОПУ с требованиями по Донбассу: онлайн трансляция
22:29
Под Ровно 18-летний парень убил 90-летнего пенсионера: назван жуткий мотив
21:50
Пожар в одесском колледже: в правительстве сделали важное заявление
19:48
На твердую пятерку: 5 признаков по-настоящему хорошего секса
19:29
Под Житомиром полицейский насмерть сбил велосипедиста и сбежал: подробности
18:55
В Киеве автомобиль насмерть сбил женщину на пешеходном переходе: фото и подробности
18:20
Заставляла попрошайничать ребенка: в Киеве заметили наглую мошенницу, видео
17:44
Подруга упала прямо на бетон: появился жуткий рассказ студентки о пожаре в Одессе
17:09
Беларусь всколыхнула новая волна протестов против объединения с Россией: фото
Все новости

Под Киевом неадекват на скорости выше 100 км/час разгромил пять авто: фото

воскресенье, 08 декабря 2019, 09:24
переглянути новину українською
Фото: Киев Сейчас\Telegram

Под Киевом, на въезде в Бровары, произошло масштабное ДТП: водитель Mercedes в пьяном состоянии на огромной скорости влетел в пять автомобилей, стоявших на перекрестке, в результате чего двое человек получили травмы.

Об этом сообщается в Telegram-канале "Киев сейчас".

"Говорят Mercedes летел больше 100 км/ч. Сначала влетел в Audi, потом вывалился на встречку, где протаранил еще три авто", - говорится в сообщении.

1 / 1
1 / 1
1 / 1
1 / 1
1 / 1
1 / 1
1 / 1

Известно, что мужчину и женщину из Audi в тяжелом состоянии госпитализировали. Водитель Mercedes был пьян и отделался легкими ушибами.

Как сообщал "Апостроф", ранее, 7 декабря, в Киеве произошло жуткое ДТП с пострадавшей, в котором автомобиль упал с высоты на крышу, слетев с моста.

Фотовзгляд

Все галереи
Киев готовится к Новому году. Как выглядит новогодняя ёлка на Софийской площади

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Ад в метро Киева: что делать, если вы стали "жертвой" телефонного минера

Отключим газ: могут ли забрать квартиру за долги ЖКХ

Кому власть? Что за закон о столице принимает Рада и когда будут выборы в Киеве

Кто владеет Киевом, тот владеет Украиной: как Зеленский будет брать власть в столице

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: