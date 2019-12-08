Под Киевом неадекват на скорости выше 100 км/час разгромил пять авто: фото

Под Киевом, на въезде в Бровары, произошло масштабное ДТП: водитель Mercedes в пьяном состоянии на огромной скорости влетел в пять автомобилей, стоявших на перекрестке, в результате чего двое человек получили травмы.

Об этом сообщается в Telegram-канале "Киев сейчас".

"Говорят Mercedes летел больше 100 км/ч. Сначала влетел в Audi, потом вывалился на встречку, где протаранил еще три авто", - говорится в сообщении.

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Известно, что мужчину и женщину из Audi в тяжелом состоянии госпитализировали. Водитель Mercedes был пьян и отделался легкими ушибами.

Как сообщал "Апостроф", ранее, 7 декабря, в Киеве произошло жуткое ДТП с пострадавшей, в котором автомобиль упал с высоты на крышу, слетев с моста.