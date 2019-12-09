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В Киеве авто разбилось "в хлам", превратившись в груду металла: фото страшного ДТП

понедельник, 09 декабря 2019, 21:54
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Фото: dtp.kiev.ua\Facebook

В понедельник, 9 декабря, в Киеве произошло жуткое ДТП, в котором автомобиль, по предварительным данным, на скорости врезался в столб, в результате чего несколько человек пострадали.

Об этом сообщает "dtp.kiev.ua" в Facebook, публикуя фото с места ЧП.

"Серьезная авария с пострадавшими в Киеве на ДВРЗ. На конечной дома культуры легковое авто врезалось в столб. Автомобиль смяло гармошкой", - говорится в подписи к кадрам.

На фото видно, что автомобиль обмотало вокруг столба. Как видно на снимке, удар был настолько сильным, что машина за долю секунды превратилась в груду металлолома.

Как сообщал "Апостроф", ранее возле Киева легковой автомобиль совершил наезд на двух несовершеннолетних и влетел в бетонную опору.

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