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Сила удара была страшной: появилось видео момента жуткого ДТП с детьми под Киевом

понедельник, 09 декабря 2019, 15:12
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Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как в районе села Старое возле Киева легковой автомобиль совершил наезд на двух несовершеннолетних и влетел в бетонную опору.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на ТСН.

Как свидетельствует опубликованное видео, автомобиль занесло на скользкой дороге рядом с автобусной остановкой. Неуправляемый транспорт влетел в двух детей на противоположной стороне дороги и протаранил бетонный столб.


Стало известно, что в машине находились трое военнослужащих – мужчина за рулем и две женщины-пассажирки, которые были госпитализированы. Обстоятельства аварии выясняются, следствие ведет ГБР.

Как сообщал "Апостроф", вечером 8 декабря в Киеве на улице Кубанской Украины автомобиль Skoda насмерть сбил женщину на нерегулируемом пешеходном переходе.

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