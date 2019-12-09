Сила удара была страшной: появилось видео момента жуткого ДТП с детьми под Киевом

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как в районе села Старое возле Киева легковой автомобиль совершил наезд на двух несовершеннолетних и влетел в бетонную опору.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на ТСН.

Как свидетельствует опубликованное видео, автомобиль занесло на скользкой дороге рядом с автобусной остановкой. Неуправляемый транспорт влетел в двух детей на противоположной стороне дороги и протаранил бетонный столб.





Стало известно, что в машине находились трое военнослужащих – мужчина за рулем и две женщины-пассажирки, которые были госпитализированы. Обстоятельства аварии выясняются, следствие ведет ГБР.

Как сообщал "Апостроф", вечером 8 декабря в Киеве на улице Кубанской Украины автомобиль Skoda насмерть сбил женщину на нерегулируемом пешеходном переходе.